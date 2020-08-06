غرامة 150 ألف ريال لمخالفين في مكة لعدم ارتداء الكمامة

غرَّمت شرطة منطقة مكة المكرمة، 150 مخالفًا (بمبلغ ألف ريال لكل منهم)؛ لعدم التزامهم بارتداء الكمامة ضمن الإجراءات المطبقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق 150 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ ألف ريال.

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