وزارة الصحة تعلن عدد فحوصات كورونا التي أجرتها بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إجراء 52099 فحصًا مخبريًا جديدًا بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأضافت الوزارة أنه تم سجيل 1389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 282824، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 245314، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3020 حالة، فيما تم تسجيل 36 حالة وفاة، و1626 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

Advertisements

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت (الصحة) التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة تعلن آخر حصيلة للوفيات والإصابات والتعافي من كورونا بالمملكة

