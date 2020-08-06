السعودية اليوم / مصر تسجّل 123 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و18 حالة وفاة



القاهرة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 5 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 123 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة جرى شفاؤها، و4930 حالة وفاة.

//انتهى//

00:39ت م

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القاهرة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 5 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 123 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و18 حالة وفاة، لافتة الانتباه إلى خروج 1613 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 47182 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 94875 حالة من ضمنهم 47182 حالة جرى شفاؤها، و4930 حالة وفاة.//انتهى//00:39ت م0194

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