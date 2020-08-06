السعودية اليوم / لبنان تسجل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 5 أغسطس 2020 م واس

سجّلت لبنان 355 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ48 الماضية أجري 14470 فحص PCR الخاص بالفيروس، وفي وقت ارتفعت فيه عدد حالات الشفاء إلى 1870، سجل ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس وصل ‘لى 68 إذ تمّ تسجيل 3 حالات وفاة خلال الساعات الـ48 المنصرمة.

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00:28ت م

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بيروت 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 5 أغسطس 2020 م واسسجّلت لبنان 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 5417 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ48 الماضية أجري 14470 فحص PCR الخاص بالفيروس، وفي وقت ارتفعت فيه عدد حالات الشفاء إلى 1870، سجل ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس وصل ‘لى 68 إذ تمّ تسجيل 3 حالات وفاة خلال الساعات الـ48 المنصرمة.// انتهى //00:28ت م0191

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