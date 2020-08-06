السعودية اليوم / أمانة الطائف تزيل أكشاك ومتروكات مخالفة من المواقع السياحية



الطائف 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

أزالت أمانة الطائف أكثر من 20 كشكاً وصندقة حديدية وأسوار مخالفة بالإضافة إلى متروكات صلبة من المواقع السياحية بأنحاء المحافظة، وبدأت الفروع البلدية في توجيه أصحاب الأكشاك والأعشاش والصنادق بإزالتها قبل أن تقوم الأمانة بإزالتها حفاظاً على المظهر العام للطرق ومنع المخالفات والتجاوزات التي قد تحدث من بعض المواطنين.

وأهاب أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بالجميع التعاون مع الأمانة وعدم التسبب في تشويه المظهر الحضاري لهذه المدينة السياحية، موكداً أن الأمانة ماضية في حصر جميع الملوثات البصرية المخالفة بالهدا والشفا وباقي المراكز السياحية تمهيداً لإزالتها خلال الأيام المقبلة ضمن جهود الأمانة لتهيئة المدينة والمواقع السياحية لاستقبال الزوار والسائحين من مختلف مناطق المملكة.

وأبان أن جهود الأمانة تتواصل لاحتواء الظواهر السلبية ومعالجة الملوثات البيئية حيث قطعت الأمانة خطوات متقدمة في هذا المجال بحمد الله في ظل ما تجده من اهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, والدعم المستمر من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل, مشيراً إلى أن الأمانة تنفذ خلال القترة الحالية عدداً من المبادرات الخدمية التي من شأنها التسهيل على الأهالي وراحتهم بإذن الله.

يذكر أن الأمانة ستركز خلال الفترة المقبلة على تنفيذ عدد من المشروعات الداعمة لجهود التنمية والتطوير, بالإضافة إلى زيادة مساحة المسطحات الخضراء التي أضفت على المدينة المزيد من البهاء واستمرار أعمال تجميل المدينة والمواقع السياحية.

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