السعودية اليوم / بلدية الليث تواصل جهودها لتحسين المشهد الحضري



جدة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

واصلت بلدية محافظة الليث اليوم، جهودها ضمن برنامج "التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري" برفع وإزالة المخلفات والأنقاض، وتأهيل أرصفة الجزر الوسطية بالشوارع، ومعالجة الحفر الوعائية، وإزالة اللوحات الدعائية المخالفة والملصقات، وصيانة أعمدة الإنارة بالطريق والشوارع الرئيسة.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة البلدية لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري بمحافظة الليث والمراكز التابعة لها.

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23:01ت م

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