السعودية اليوم / إصابة وزير الصحة الغامبي بفيروس كورونا بعد إصابة ثلاثة وزراء ونائبة الرئيس



بانجول 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 5 أغسطس 2020 م واس

أفادت وزارة الصحة الغامبية أن وزير الصحة الغامبي أمادو ساماته وُضِعَ في الحجر الصحي، بعدما أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس

ودخل ساماته الحجر الصحي بعد التأكد من إصابة ثلاثة وزراء آخرين في وقت سابق، وهم وزير المالية مامبوري نجي، ووزير الطاقة فافا سانيانغ، ووزيرة الزراعة آمي فابوريه.

وقالت وزارة الصحة الغامبية في بيان صحفي: "إن النتائج الأولية لأول اختبار لكوفيد-19 لوزير الصحة غير حاسمة.

وخلال انتظاره المزيد من الاختبارات، سيواصل الدكتور ساماته بحالته المعنوية العالية قيادة عمليات وزارة الصحة من الحجر الصحي.

// انتهى //

21:50ت م

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بانجول 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 5 أغسطس 2020 م واسأفادت وزارة الصحة الغامبية أن وزير الصحة الغامبي أمادو ساماته وُضِعَ في الحجر الصحي، بعدما أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا المستجد.ودخل ساماته الحجر الصحي بعد التأكد من إصابة ثلاثة وزراء آخرين في وقت سابق، وهم وزير المالية مامبوري نجي، ووزير الطاقة فافا سانيانغ، ووزيرة الزراعة آمي فابوريه.وقالت وزارة الصحة الغامبية في بيان صحفي: "إن النتائج الأولية لأول اختبار لكوفيد-19 لوزير الصحة غير حاسمة.وخلال انتظاره المزيد من الاختبارات، سيواصل الدكتور ساماته بحالته المعنوية العالية قيادة عمليات وزارة الصحة من الحجر الصحي.// انتهى //21:50ت م0173

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