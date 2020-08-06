الملك سلمان يصدر توجيهاً عاجلاً بشأن التفجيرات

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 6 أغسطس 2020 12:13 صباحاً - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، توجيها عاجلا بشأن الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الملك أصدر توجيهات لتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني إثرالانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.

وأفادت بأن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أصدر تلك الأوامر انطلاقا من حرصه على الوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان.

وأشارت الوكالة، إلى أن ذلك يأتي تضامنا من المملكة مع الشعب اللبناني في مواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة.

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وأعلنت وزارة الخارجية السعودية عن عزم حكومة المملكة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وهز انفجار يوم الثلاثاء مرفأ بيروت عم صداه أنحاء المدينة حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.