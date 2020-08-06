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وصف وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية، ما يحصل في اليمن وعدد من الدول العربية، من بينها لبنان، بـ"الدمار وتمزيق الهوية ونشر الطائفية" وأرجعه إلى "اللغم المذهبي" الذي يقوده أذناب إيران: حسن نصر الله ومن يسير على شاكلته.
جاء ذلك في تغريدات عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" أكد فيها أن "كل ما حصل في اليمن من تدمير للهوية، وتمزيق للنسيج الاجتماعي، وتغيير لمناهج الطلاب، وزرع للفتنة الطائفية والمذهبية، هو بسبب اللغم المعمم الذي يقوده "نصر الشيطان والحوثي" بدعم من إيران المجوسية".
وأضاف: "وراء هذا اللغم المعمم ومن هو على شاكلته، خدام معبد إيران، ودعاة ولاية الفقيه، والمتقولين على الدين ما ليس فيه".
وخلص الدكتور أحمد عطية في تغريداته قائلاً: "ارتموا في حضن الفرس، وطلقوا العرب، فزرعوا الفتنة والشر والدمار والخراب".
وفي تغريدة أخرى أكد "عطية" أن كل فتنة في الوطن العربي، وراءها إيران وحزب الله ومليشياتها في المنطقة لا تريد لنا خيراً، ولا لبلداننا العربية والإسلامية".
"عطية": الدمار ومسخ الهوية في اليمن ولبنان بسبب اللغم المعمم "نصر الشيطان والحوثي"عبدالله العنزي الخليج 365 2020-08-06
وصف وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية، ما يحصل في اليمن وعدد من الدول العربية، من بينها لبنان، بـ"الدمار وتمزيق الهوية ونشر الطائفية" وأرجعه إلى "اللغم المذهبي" الذي يقوده أذناب إيران: حسن نصر الله ومن يسير على شاكلته.
جاء ذلك في تغريدات عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" أكد فيها أن "كل ما حصل في اليمن من تدمير للهوية، وتمزيق للنسيج الاجتماعي، وتغيير لمناهج الطلاب، وزرع للفتنة الطائفية والمذهبية، هو بسبب اللغم المعمم الذي يقوده "نصر الشيطان والحوثي" بدعم من إيران المجوسية".
وأضاف: "وراء هذا اللغم المعمم ومن هو على شاكلته، خدام معبد إيران، ودعاة ولاية الفقيه، والمتقولين على الدين ما ليس فيه".
وخلص الدكتور أحمد عطية في تغريداته قائلاً: "ارتموا في حضن الفرس، وطلقوا العرب، فزرعوا الفتنة والشر والدمار والخراب".
وفي تغريدة أخرى أكد "عطية" أن كل فتنة في الوطن العربي، وراءها إيران وحزب الله ومليشياتها في المنطقة لا تريد لنا خيراً، ولا لبلداننا العربية والإسلامية".
06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
12:22 AM
قال إنهم للذين ارتموا بحضن الفرس وحمل "حزب الله" مسؤولية ما يجري بالبلدين من دمار بدعم إيراني
وصف وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية، ما يحصل في اليمن وعدد من الدول العربية، من بينها لبنان، بـ"الدمار وتمزيق الهوية ونشر الطائفية" وأرجعه إلى "اللغم المذهبي" الذي يقوده أذناب إيران: حسن نصر الله ومن يسير على شاكلته.
جاء ذلك في تغريدات عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" أكد فيها أن "كل ما حصل في اليمن من تدمير للهوية، وتمزيق للنسيج الاجتماعي، وتغيير لمناهج الطلاب، وزرع للفتنة الطائفية والمذهبية، هو بسبب اللغم المعمم الذي يقوده "نصر الشيطان والحوثي" بدعم من إيران المجوسية".
وأضاف: "وراء هذا اللغم المعمم ومن هو على شاكلته، خدام معبد إيران، ودعاة ولاية الفقيه، والمتقولين على الدين ما ليس فيه".
وخلص الدكتور أحمد عطية في تغريداته قائلاً: "ارتموا في حضن الفرس، وطلقوا العرب، فزرعوا الفتنة والشر والدمار والخراب".
وفي تغريدة أخرى أكد "عطية" أن كل فتنة في الوطن العربي، وراءها إيران وحزب الله ومليشياتها في المنطقة لا تريد لنا خيراً، ولا لبلداننا العربية والإسلامية".
، "عطية": الدمار ومسخ الهوية في اليمن ولبنان بسبب اللغم المعمم "نصر الشيطان والحوثي" ،
المصدر : الخليج 365
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