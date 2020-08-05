شكرا لقرائتكم خبر عن برئة اصطناعية.. ولادة ناجحة لمصابة بكورونا في المدينة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت صحة المدينة المنورة ولادة لسيدة على جهاز الإيكمو لمصابة بفيروس كورونا المستجد (covid19)، في مستشفى أحد بالمدينة المنورة، وبدعم من مجموعة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وإشراف فريق من مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة. وأوضح المتحدث الإعلامي بصحة المدينة مؤيد أبو عنق، أن الأم والجنين يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة، وهي سعودية الجنسية وتبلغ من العمر ٣٠ عاماً، مشيرا إلى أن الجنين في وضع مستقر تماماً، وفق متطلبات الحالتين بإشراف فريق طبي متكامل من صحة المنطقة. ويعرف الإيكمو بأنه مضخة لتدوير دم المريض من خلال رئة اصطناعية، وتسمى أيضاً تقنية أكسجة الأنسجة خارج الجسم.

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