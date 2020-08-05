واشنطن تقدم مشروع قرار أمميا حول تمديد حظر الأسلحة على إيران الأسبوع المقبل المزيد

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء الأربعاء، إن بلاده ستقدم مشروع قرار أمميا حول تمديد حظر الأسلحة على إيران الأسبوع المقبل.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، أن الأزمة اليمنية تتفاقم بشكل كبير بسبب تزويد إيران المستمر لمليشيات الحوثي بالأسلحة.

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وتؤكد واشنطن أن عدم تمديد قرار الحظر يعني مزيداً من تصدير الأسلحة من إيران إلى اليمن وسوريا والعراق ولبنان، ومزيداً من الأسلحة لحزب الله اللبناني.

وينتهي حظر الأسلحة الإيراني لمدة خمس سنوات، وهو أحد شروط خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) أو اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وألمانيا، في 18 أكتوبر/تشرين أول المقبل.

لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018 تريد تمديد الحظر.