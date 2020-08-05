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خسائر حريق سوق الأعلاف بحفر الباطن تجاوزت 1.5 مليون ريال.. ماذا طلب التجار؟
طالبوا بسياج للسوق وبوابات للدخول والخروج ووضع حراسات أمنية
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
طالب عدد من التجار وأصحاب تيادر الأعلاف التي احترقت مساء أمس، بسوق الأعلاف بحفر الباطن، الجهات المعنية بوضع سياج للسوق وبوابات للدخول والخروج ووضع حراسات أمنية عندها بعد الحريق الذي يعتبر ثاني حريق بعد احتراق 5 تيادر محملة بالأعلاف الذي وقع في يوم عرفة.
“متابعات الخليج 365” التقت بعدد من أصحاب التيادر الذين أكدوا أن خسائرهم تتجاوز المليون ونصف ريال بحكم أن سعر التيدر في السوق يصل إلى 50 ألف ريال وتبلغ قيمة حمولته من الأعلاف ما يقارب الـ15 ألف ريال.
وأشاروا إلى أن السوق يعتبر من أكبر الأسواق على مستوى المملكة ويشهد عشوائية تنظيمية، وهو بحاجة ماسة لالتفاتة من الجهة المسؤولة ومنع العمالة السائبة من العمل به، ووضع سياج أسوة بسوق الشعير وبقية الأسواق في مختلف مناطق المملكة وإنارة السوق ومنع البيع العشوائي.
وفي ذات السياق، تفقد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن سوق الأعلاف؛ للتأكد من وفرة الأعلاف وعدم وجود ارتفاع في الأسعار بسبب الحريق.
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