شكرا لقرائتكم التحليل الوبائي لحالات كورونا المؤكدة والحرجة بمؤتمر الصحة.. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-05 التحليل الوبائي لحالات كورونا المؤكدة والحرجة بمؤتمر الصحة.. غدًا استعراض الاستفسارات الشائعة خلال الـ 24 ساعة الماضية متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت وزارة الصحة، عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم غدٍ الخميس الموافق 16 ذي الحجة 1441 عند الساعة 3:35 عصرًا. Advertisements ويتحدث خلال المؤتمر، د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر الوضع العالمي لفيروس كورونا، والتحليل الوبائي للحالات المؤكدة والحالات الحرجة، كما يؤكد خلال المؤتمر على أهمية الالتزام للوقاية من كورونا، مؤكدًا أن “عيدنا التزامنا”. ويستعرض العبدالعالي خلال المؤتمر الاستفسارات الشائعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وإجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات.



جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحليل الوبائي لحالات كورونا المؤكدة والحرجة بمؤتمر الصحة.. غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.