، "نادي سباقات الخيل" يطلق موسمه الصيفي بدءاً من الجمعة والسبت القادمين ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستمر فعالياته 8 أسابيع يتخللها هدايا وكؤوس للوزارات والجهات الحكومية

ضمن النشاط الصيفي السنوي للموسم الحالي 1441 هـ، ينطلق موسم "نادي سباقات الخيل"، بعد غدٍ الجمعة على ميدان الملك خالد بالحوية، وذلك على مدى ثمانية أسابيع يتخللها هدايا وكؤوس للعديد من الوزارات والجهات الحكومية.

وتفصيلاً، تتضمن جوائز الأسبوع الأول هدية وكأس نادي سباق الخيل للمصيف، وتأتي أشواط السباق ليوم الجمعة وفقاً لما يلي :

الشوط الأول في جزئه الأول للخيل إنتاج السعودية المبتدئة وبمسافة 1200 متر لم تربح إنتاج ثلاث سنوات ومقدار جائزته 30 ألف ريال، كما يأتي الجزء الثاني وفقاً لما يلي إنتاج السعودي للخيل المبتدئة ومسافته 1200متر لم تربح إنتاج ثلاث سنوات ومقدار جائزته 30 ألف ريال.

والشوط الثاني إنتاج السعودية للخيل المبتدئة ومسافته 1200 متر لم تربح، إنتاج أربع إلى خمس سنوات ومقدار جائزته 30 ألف ريال، والشوط الثالث إنتاج السعودية مفتوح الدرجات ومسافته 1200 متر، لجميع الدرجات إنتاج أربع سنوات فأكثر ومقدار جائزته 100 ألف ريال.

والشوط الثالث إنتاج السعودية مفتوح الدرجات ومسافته 1200 متر لجميع الدرجات إنتاج أربع سنوات فأكثر ومقدار جائزته 100 ألف ريال.

والشوط الرابع إنتاج السعودية هاند يكاب صفر ــ65 ومسافته 1650متراً لجميع الدرجات إنتاج ثلاث سنوات فأكثر ومقدار جائزته 85 ألف ريال.

والشوط الخامس للخيل المستورد هاند يكاب صفر ــ 80 ومسافته 1650 مترا لجميع الدرجات مستورد أربع سنوات فأكثر ومقدار جائزته 100 ألف ريال.

والشوط السادس إنتاج السعودية مفتوح الدرجات ومسافته 1650 مترا لجميع الدرجات إنتاج أربع سنوات فأكثر ومقدار جائزته 100 ألف ريال.

والشوط السابع والأخير إنتاج السعودية وربحت من ( 1ـ3 ) فوز ومسافته 1650 مترا إنتاج أربع سنوات ومقدار جائزته 90 ألف ريال.

وتتواصل السباقات يوم السبت من خلال سبعة أشواط للجياد المشاركة على ميدان الملك خالد لنادي لسباقات الخيل بالحوية على كأس نادي سباقات الخيل للمصيف.

الشوط الأول إنتاج السعودية للأفراس المبتدئة ومسافته 1200 متر لم تربح فرس إنتاج 3 سنوات ومقدار جائزته 60 ألف ريال.

الشوط الثاني إنتاج السعودية للخيل المبتدئة الجزء 1 ومسافته 1200 متر لم تربح إنتاج سنتين ومقدار جائزته 40 ألف ريال، فيما جاء الجزء الثاني للخيل المبتدئة وبنفس المسافة ومقدار الجائزة.

الشوط الثالث إنتاج السعودية للخيل المبتدئة وبمسافة 1650 مترا لم تربح إنتاج أربع سنوات إلى خمس سنوات ومقدار الجائزة 30 ألف ريال.

الشوط الرابع للخيل المستورد مفتوح هاند يكاب صفرــ 75 ومسافته 1200 متر لجميع الدرجات مستورد أربع سنوات فأكثر ومقدار جائزته 95 ألف ريال.

الشوط الخامس على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية ومسافته 2 ألف متر لجميع الدرجات إنتاج أربع سنوات فأكثر ومقدار جائزته 125 ألف ريال.

الشوط السادس على كأس نادي سباقات الخيل للمصيف ومسافته 1650 مترا لجميع الدرجات ومقدار جائزته 120 ألف ريال.

الشوط السابع والأخير إنتاج السعودية للخيل المبتدئة ومسافته 1650 مترا ومقدار جائزته 60 ألف ريال.