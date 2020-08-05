، حضر "قوميز" وتألق سالم واختفى "حمدالله".. الهلال يضرب النصر برباعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ختام جولة "عيدنا عيدين".. الزعيم عايد جماهيره بطريقته الخاصة

قطع فريق الهلال الأول لكرة القدم خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الدوري بعدما حسم مواجهة الديربي، وحقق فوزًا كبيرًا على غريمه التقليدي النصر (4-1) موسعًا بذلك الفارق معه إلى تسع نقاط قبل 7 جولات على النهاية، ومسجلاً بذلك فوزه الأول؛ إذ يعود آخر انتصار له في الديربي لتاريخ 27 أكتوبر 2017، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض لحساب منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (جولة عيدنا عيدين).

وبهذه النتيجة بات الهلال يغرد خارج السرب في الصدارة بـ 54 نقطة، بينما تجمد رصيد النصر عند النقطة الـ45 في وصافة جدول الترتيب.

بدأت المباراة بإيقاع لعب سريع، ومحاولات متبادلة من الجانبين. وعند الدقيقة الـ20 هيأ إدواردو الكرة أمام سيباستيان جيوفينكو داخل منطقة الجزاء؛ ليسدد محاولة، تصدى لها الحارس برادلي جونز، وتتحول إلى ركلة ركنية.

رد النصر جاء عبر انطلاقة مميزة من عبدالرزاق حمدالله بعدما قاد كرة من منتصف الملعب قبل أن يهيئ الكرة أمام يحيى الشهري على حافة منطقة الجزاء، الذي بدوره أرسل كرة عرضية لمنطقة العمليات، لكن يقظة عبدالله المعيوف أنقذت الموقف بخطفه الكرة من أمام حمدالله (30).

ولكن جيوفينكو أشعل أجواء اللقاء بتسجيل هدف التقدم للهلال في الدقيقة الـ35 بعدما تابع تمريرة محمد البريك العرضية من الجهة اليمنى؛ ليضع الكرة بذكاء داخل الشباك دون أي مضايقة من الدفاع.

لم يتأخر النصر كثيرًا حتى استعاد توازنه بعد صدمة الهدف، وقدم صحوة هجومية؛ إذ كان قريبًا من تعديل النتيجة برأسية عبدالرزاق حمدالله التي عانقت الشباك الجانبية (40). وفي وقت كانت فيه ملامح الوقت الإضافي تظهر لعب جوليانو كرة بينية داخل منطقة الجزاء إلى سلطان الغنام الذي سددها قوية داخل الشباك مستغلاً غفلة في الدفاع الهلالي؛ لتستقر كرته في سقف المرمى معلنة إعادة المباراة لنقطة البداية.

وفي الشوط الثاني نجح الهلال في تعزيز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة الـ(55) بعدما احتسب الحكم الفرنسي بينوا باستيان ركلة جزاء إثر عرقلة جيوفينكو داخل منطقة الجزاء، تكفل الهداف الفرنسي غوميز في ترجمتها داخل الشباك.

ولم يكد فريق النصر يستفيق من الصدمة حتى اهتزت شباكه بهدف ثالث عبر المتألق كارلوس إدواردو، وهذه المرة إثر عرضية فشل الدفاع النصراوي في إبعادها؛ لتصل إلى مسجل الهدف الذي حوّلها مباشرة في المرمى (60).

حاول النصر تقليص الفارق حينما قدم نور الدين امرابط فاصلاً مهاريًّا، تلاعب من خلاله بدفاعات الهلال، وتوغل داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة كان لها المعيوف بالمرصاد (69). بعدها وصل النصر إلى مبتغاه بتسجيله الهدف الثاني عبر رأسية بيتروس، لكنه أُلغي بقوة القانون بداعي التسلل.

ورفض اللاعب الفرنسي غوميز أن يكتفي بهدف في مرمى النصر؛ إذ أضاف هدفًا سينمائيًّا ثانيًا له، والرابع لفريقه بطريقة جميلة في الدقيقة الـ80 مستغلاً عرضية مثالية من زميله سالم الدوسري؛ ليسدد كرة قوية، ارتطمت بالعارضة قبل أن تتابع طريقها نحو الشباك.

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