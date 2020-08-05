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محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق الاتفاق في حصد ثلاث نقاط عبر بوابة العدالة بعدما حقق الفوز عليه بهدف دون رد في مباراة الجولة 23 من مسابقة الدوري السعودي.
هدف المباراة سجله اللاعب سعيد الربيعي في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول للمباراة.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق للنقطة 32 فيما يستقر رصيد العدالة عند النقطة 17 في المركز الأخير من جدول الدوري.
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 10:57 PMدوري الأمير "محمد بن سلمان" .. "الاتفاق" يسقط "العدالة" ويلقي به للمجهول
نجح فريق الاتفاق في حصد ثلاث نقاط عبر بوابة العدالة بعدما حقق الفوز عليه بهدف دون رد في مباراة الجولة 23 من مسابقة الدوري السعودي.
هدف المباراة سجله اللاعب سعيد الربيعي في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول للمباراة.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق للنقطة 32 فيما يستقر رصيد العدالة عند النقطة 17 في المركز الأخير من جدول الدوري.
، دوري الأمير "محمد بن سلمان" .. "الاتفاق" يسقط "العدالة" ويلقي به للمجهول ،
المصدر : الخليج 365
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