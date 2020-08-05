محمد بن مسعود - الدمام - عبر موقع القبول الموحد حتى الساعة 12 ظهر غدٍ قبل انتهاء الفترة المحددة دعت اللجنة الإشرافية للقبول الموحد للطلاب بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، الطلاب المرشحين للقبول النهائي للدخول للموقع الإلكتروني وتأكيد الرغبة قبل انتهاء الفترة المحددة. وأوضحت اللجنة، أن آخر مهلة لتأكيد القبول تنتهي غدًا الخميس الساعة الـ 12 ظهرًا، حيث سيتم إلغاء قبول أي متقدم لم يوافق على الترشيح. جامعات وكليات الرياض تدعو الطلاب المرشحين للدراسة لـ "تأكيد القبول" فهد الغبيوي الخليج 365 2020-08-05 دعت اللجنة الإشرافية للقبول الموحد للطلاب بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، الطلاب المرشحين للقبول النهائي للدخول للموقع الإلكتروني وتأكيد الرغبة قبل انتهاء الفترة المحددة. وأوضحت اللجنة، أن آخر مهلة لتأكيد القبول تنتهي غدًا الخميس الساعة الـ 12 ظهرًا، حيث سيتم إلغاء قبول أي متقدم لم يوافق على الترشيح. Advertisements 05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 10:31 PM عبر موقع القبول الموحد حتى الساعة 12 ظهر غدٍ قبل انتهاء الفترة المحددة عبر موقع القبول الموحد حتى الساعة 12 ظهر غدٍ قبل انتهاء الفترة المحددة دعت اللجنة الإشرافية للقبول الموحد للطلاب بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، الطلاب المرشحين للقبول النهائي للدخول للموقع الإلكتروني وتأكيد الرغبة قبل انتهاء الفترة المحددة. وأوضحت اللجنة، أن آخر مهلة لتأكيد القبول تنتهي غدًا الخميس الساعة الـ 12 ظهرًا، حيث سيتم إلغاء قبول أي متقدم لم يوافق على الترشيح. ، جامعات وكليات الرياض تدعو الطلاب المرشحين للدراسة لـ "تأكيد القبول" ،

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