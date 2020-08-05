شكرا لمتابعة خبر عن جامعات وكليات الرياض تطالب المرشحين للدراسة لتأكيد القبول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): طالبت اللجنة الإشرافية للقبول الموحد للطلاب بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، المرشحين للقبول النهائي للدخول للموقع الإلكتروني وتأكيد الرغبة قبل انتهاء الفترة المحددة. طالبت اللجنة الإشرافية للقبول الموحد للطلاب بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، المرشحين للقبول النهائي للدخول للموقع الإلكتروني وتأكيد الرغبة قبل انتهاء الفترة المحددة. وأوضحت اللجنة، أن آخر مهلة لتأكيد القبول تنتهي غدًا الخميس الساعة الـ 12 ظهرًا. ولفتت إلى أنه سيتم إلغاء قبول أي متقدم لم يوافق على الترشيح.

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