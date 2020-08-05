صورة تاريخية لملك المغرب مع الملك سعود في قصر الناصرية

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثّقت صورة نادرة، زيارة ملك المغرب الملك محمد الخامس إلى المملكة عام 1960. وثّقت صورة نادرة، زيارة ملك المغرب الملك محمد الخامس إلى المملكة عام 1960. وأوضح حساب الملك سعود، أن تم دعوة ملك المغرب إلى العشاء في قصر الناصرية من قبل الملك سعود "رحمهما الله"، وكان خلفهما طباخ الملك السويسري هوسيه ارنولد .

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