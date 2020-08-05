شكرا لمتابعة خبر عن حكم نسيان التسمية عند الذبح " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم نسيان التسمية عند الذبح.

وقال الخثلان خلال حواره في برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة:" وجوب التسمية عند الذبح وبالتالي لا يجوز أكل ما ذبح ولا يسمى عليه ".

وأضاف الخثلان:" الشافعية يرون أن التسمية مستحبة وليست واجبة، والمذاهب الأربعة يرون أن من ترك التسمية ناسيا لا شئ عليه فإن ذبيحته حلال ".