شكرا لمتابعة خبر عن حكم نسيان التسمية عند الذبح " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أوضح الشيخ سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم نسيان التسمية عند الذبح.
وقال الخثلان خلال حواره في برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة:" وجوب التسمية عند الذبح وبالتالي لا يجوز أكل ما ذبح ولا يسمى عليه ".
وأضاف الخثلان:" الشافعية يرون أن التسمية مستحبة وليست واجبة، والمذاهب الأربعة يرون أن من ترك التسمية ناسيا لا شئ عليه فإن ذبيحته حلال ".
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