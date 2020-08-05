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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح الحساب الرسمي لتاريخ آل سعود، اليوم الأربعاء، حقيقة وجود ذرية للإمام عبدالله بن مسعود. أوضح الحساب الرسمي لتاريخ آل سعود، اليوم الأربعاء، حقيقة وجود ذرية للإمام عبدالله بن مسعود. وقال الحساب عبر " تويتر " : لا يوجد لهم ذرية حتى اليوم، والوحيد من أبناء الإمام محمد بن سعود الذي له ذرية متصلة حتى يومنا الحاضر هو الأمير عبدالله بن محمد بن سعود.

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