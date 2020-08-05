" الجمارك " تمدد مهلة لتصحيح البيانات المُدخلة بشكل خاطئ

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): دعت الإدارة العامة الجمارك المستوردين لتصحيح البيانات الجمركية المُدخلة بشكل خاطئ، لتفادي العقوبات المحتلمة. دعت الإدارة العامة الجمارك المستوردين لتصحيح البيانات الجمركية المُدخلة بشكل خاطئ، لتفادي العقوبات المحتلمة. ويأتي ذلك بعد تمديد المهلة المحددة لمبادرة " التصحيح الذاتي " من الجمارك 3 أشهر إضافية. وأضافت " الجمارك " عبر حسابها الرسمي على موقع " تويتر ":" تم تمديد المبادرة 3 أشهر إضافية، مع الاكتفاء بدفع الفروقات الجمركية دون الوقوع في الغرامات المترتبة على ذلك ".

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