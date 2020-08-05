بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنصر اليوم

تقدم لكم وكالة سوا الإخبارية اليوم الأربعاء 5 أب/أغسطس 2020، البث المباشر لمباراة الهلال السعودي و النصر ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

وتبث المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، والساعة التاسعة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وفلسطين والمملكة الهاشمية الأردنية.

وتبث قناة القناة الرياضية السعودية المباراة عبر شاشتها المنشرة في أغلب الدول العربية والخليج بتعليق المعلق السعودي الكبير فهد العتيبي بعد امتاع قناة بي أن سبورت الرياضية القطرية عن بث في السعودية.

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وتقام المباراة على ملعب الإياب على استاد الملك فهد الدولي ومع منع حضور الجماهير بسبب انتشار فيروس كورونا في كافة محافظات المملكة وحفاظا على صحة اللاعبين من تفشي الوباء وذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء.