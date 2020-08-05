بتوجيه الوزير..«تعليم صبيا» تستأنف عقود التشغيل والصيانة وإيداع مخصصات النظافة

وفق خطة وجدول زمني محدد..
تستأنف إدارة تعليم صبيا عقود الصيانة والتشغيل؛ وذلك فقًا لتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الذي أكد أن تكون انطلاقة العام الدراسي الجديد جادة ومميزة.
وشملت العقود عمليات صيانة وإصلاح وتشغيل المباني المدرسية والتعليمية والإدارية، وأجهزة التبريد والتكييف بجميع المدارس بمكاتب التعليم العشرة في المحافظات التسع التي تشرف عليها الإدارة تعليميًا وذلك وفق خطة وجدول زمني استعدادًا لعودة واستقبال نحو 17,000 من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية والفنية ونحو 149 ألف طالب وطالبة.
من جانبه وجه مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، بإنهاء إجراءات صرف أكثر من 16 مليون ريال كمخصص للميزانية التشغيلية والنظافة لمدارس البنين والبنات والمكاتب خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1442هـ، مثمنًا حرص وزارة التعليم على الاستعداد المبكر من خلال عقد الاجتماعات الدورية للجان الاستعداد في الوزارة وإدارات التعليم.
ووجه وزير التعليم في 18 مارس الماضي كل الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة بإيقاف كل أعمال الصيانة والنظافة بالمباني المدرسية من تاريخه وحتى إشعار آخر؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.
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