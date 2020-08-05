برنامج توعوي يدعم 300 ألف مستفيد بمتنزهات الطائف

استطاعت الصحة في الطائف الوصول إلى 300 ألف مستفيد داخل المنتزهات والمواقع السياحية للتعريف بالبروتوكول الوقائي الصحي للوقاية من كورونا، والتعايش الصحيح مع المصاب من أفراد الأسرة وحماية أصحاب المخاطر المرتفعة، وذلك ضمن برنامج توعوي مكثف كانت قد أطلقته وتنفذه الفرق الميدانية بالمواقع السياحية المختلفة؛ حيث حقق نتائج إيجابية حظيت بتقدير المسؤولين بوزارة الصحة بعد أن تخطى 300 ألف مستفيد من خلال تقارير رصد يومية.

وأوضح مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية عبدالهادي الربيعي، أن البرنامج يستهدف تحقيق جملة أهداف وقائية وفق مستوى المرحلة التي يصل إليها المجتمع فيما يركز حاليًّا على حماية أصحاب المخاطر المرتفعة للحيلولة دون إصابتهم بفيروس كورونا وهم أصحاب الأمراض التنفسية والأمراض المزمنة وأمراض القلب المختلفة، فضلًا عن التعايش الصحيح مع مصابي كورونا داخل الأسرة، لافتا إلى أن الفرق الميدانية تعكف على تحقيق ذلك بمشاركة أكثر من 250 ممارسًا صحيًّا متخصصًا من مختلف القطاعات الصحية التابعة لصحة الطائف، ينتشرون يوميًّا في أكثر من 13 موقعًا سياحيًّا.

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