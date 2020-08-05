تجاوزت 48 درجة مئوية..

رصد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، خريطة السحب الرعدية الممطرة على المناطق الواقعة بين منطقتي نجران وجازان ودرجات الحرارة المسجلة خلال الـ«24» ساعة الأخيرة. وأضاف «الحصيني»، عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن السحب الرعدية الممطرة الساعة 5:30 عصرًا على المنطقة الواقعة بين نجران وجازان، فيما سُجلت أقصى حرارة خلال الـ«24» ساعةالأخيرة، بمعدل 48,4 درجة مئوية في مطار الملك فهد بالمنطقة الشرقية، وذلك في ضوء حالة رَهْو المطرية «مسمى للحالة المطرية الصيفية»، لافتًا إلى تسجيل منطقة الحسكة في سوريا درجة حرارة بمعدل 50 درجة مئوية. اقرأ أيضًا: خبير أرصاد يتوقع خريطة هطول الأمطار بعدد من مناطق المملكة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يرصد معدلات الحرارة.. وخريطة السحب الرعدية في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.