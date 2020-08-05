قدم مجموعة نصائح لضمان السلامة..
تهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.
ونشرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إنفوجراف توعويًّا، يحمل عنوان (احذر عند هطول الأمطار)، يتضمن مجموعة من النصائح التي يجب الالتزام بها، ضمانًا للسلامة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني مُحذرًا: لا تقتربوا من هذه المناطق عند هطول الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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