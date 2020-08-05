ماذا فعل سارق سيارة الإسعاف فور هروبه بها؟.. الهلال الأحمر توضح

بعد تداول فيديو لشخص يقوم بسرقة سيارة إسعاف، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانتشاره بشكل كبير، ومثير للجدل.. أصدرت هيئة الهلال الأحمر السعودية، بيانًا بشأن هذا المقطع المتداول، والذي يُظهر شخصًا يقوم بسرقة سيارة الإسعاف في أحد المستشفيات في منطقة مكة المكرمة.

وكشفت هيئة الهلال الأحمر، عن أنه خلال تسليم الطاقم الطبي الحالة الإسعافية المرافقة لهم للمستشفى تمكن أحد الأشخاص من الصعود للمركبة وقيادتها، وسط محاولة رجال أمن المستشفى إيقافه.

وأكدت الهيئة، على أنه بعد خروج هذا الشخص بسيارة الإسعاف من البوابة، قام بوضع السيارة بأحد المحطات المجاورة للمستشفى؛ حيث تم إبلاغ الجهات الأمنية والمختصة بذلك، وتم استعادة السيارة على الفور.