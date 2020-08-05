1000 ريال غرامة لـ373 مخالفًا لعدم ارتداء الكمامة

ضبطتهم شرطة حائل..

غرَّمت شرطة حائل 373 مخالفًا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية السارية للوقاية من فيروس كورونا. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية؛ لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (373) مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ (1000) ريال. اقرأ أيضًا: غرامة 114 ألف ريال لمخالفين بالرياض لعدم ارتداء الكمامة

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