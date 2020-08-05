بعد إنقاذ وإخلاء وإيواء متضرري الأمطار.. الدفاع المدني: رفع درجة الجاهزية في هذه المناطق

أوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني، أن مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بمناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، الباحة)، تمكنت خلال الفترة من 5-14 ذي الحجة 1441 هـ، من إنقاذ أكثر من (698) شخصًا وإخلاء (77) شخصًا و(11) أسرة، وإيواء (633) شخصًا و(3) أسر، جراء الأمطار والسيول التي شهدتها تلك المناطق، حيث كانت منطقة عسير الأعلى في عدد حالات الإنقاذ، بينما الأقل كانت المدينة المنورة بحالة إنقاذ واحدة.

وأبان المركز، بأنه تم تشكيل 8 لجان في عدد من المناطق المتضررة لحصر الأضرار والخسائر الناجمة عن حوادث الأمطار والسيول، مُهيبًا بالمواطنين والمقيمين في المناطق التي تشهد الحالة المطرية في المملكة أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في مجاري الأودية والسيول والابتعاد عن المناطق المعرضة لتجمع الأمطار الغزيرة وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الامطار والسيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني حفاظاً على سلامة الجميع.

