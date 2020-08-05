على رئة اصطناعية.. ولادة ناجحة لمصابة بكورونا في مستشفى أحد

الأم والجنين يخضعان للرعاية الطبية..
سجلت صحة المدينة المنورة ولادة لسيدة على جهاز الايكمو لمصابة بفيروس كورونا المستجد (covid19)، في مستشفى أحد بالمدينة المنورة وبدعم من مجموعة مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وإشراف فريق من مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.
وأوضح المتحدث الإعلامي بصحة المدينة مؤيد أبوعنق، أن الأم والجنين يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة، وهي سعودية الجنسية وتبلغ من العمر ٣٠ عامًا، وأن الجنين في وضع مستقر تمامًا، وفق متطلبات الحالتين بإشراف فريق طبي متكامل من صحة المنطقة.
ويعرف الايكمو بأنه مضخة لتدوير دم المريض من خلال رئة اصطناعية وتسمى أيضًا تقنية أكسجة الأنسجة خارج الجسم.
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