يُعاني حالة نفسية.. مفقود الرياض خرج قبل شهر ولم يعد

ناشد ذوو المفقود مزيد قاعد العتيبي صاحب الـ 45 عامًا، بمساعدتهم في البحث عنه، بعد انقطاع أخباره، منذ خروجه من المنزل بمدينة الرياض قبل أكثر من شهر.

وقال شقيق المفقود، في تصريحات اختص بها «عاجل»، أنه تم تقديم بلاغ بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤١ هجرياً، بعد خروج شقيقه مزيد من المنزل، ومنذ هذا الوقت لا يعلمون عنه شيئًا، مناشدًا تقديم المساعدة في البحث عنه.

وأضاف شقيق المفقود، أن شقيقه المتغيب مزيد يعاني من حالة نفسية، لافتًا إلى أن شقيقه بعمر الـ ٤٥ عامًا، وهو غير متزوج، ولم يسبق له الخروج من المنزل.