

جدة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

تمكّنت أمانة محافظة جدة ممثلة بالإدارة العامة للرقابة البيئية من ضبط واحتجاز حوالي ٢١٦٠ ناقلة مخالفة وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن المخالفات تنوعت ما بين استغلال للساحات العامة والشوارع داخل الأحياء السكنية بالإضافة لـضخ المياه من قبل "الصهاريج"ورمي مخلفات في مواقع غير مصرّح لها.

وبيّن أن قسم متابعة الناقلات بالإدارة العامة للرقابة البيئية ينفّذ جولات ميدانية مكثفة ويُطبّق النظام ويُكافح الظواهر السلبية في أحياء جدة ، لما تسببه من أضرار وازعاج في أثناء وقوفها أمام المساكن وبين الشوارع الفرعية في الأحياء.

وأضاف أن البلديات الفرعية والإدارات التابعة لوكالة البلديات الفرعية جهودها مستمرة بهدف القضاء على الظواهر السلبية بأحياء محافظة جدة ولا تهاون في ذلك .

ودعت أمانة محافظة جدة السكان للتعاون معها في القضاء على المخالفات البلدية ، وذلك بالإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد ٩٤٠ أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

// انتهى //

21:50ت م

0172





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تضبط ٢١٦٠ سيارة نقل مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.