السعودية اليوم/ وزارة الطيران المدني المصرية تؤكد انتظام الحركة والرحلات الجوية بين مصر ولبنان



القاهرة 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 5 أغسطس 2020 م واس

أكدت وزارة الطيران المدني المصرية انتظام الحركة الجوية بين مطار القاهرة الدولي ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت فيما يتعلق بوصول الطائرات أو مغادرتها.

وقالت في بيان اليوم: إن الرحلات تسير بين مصر ولبنان بصورة منتظمة وفي المواعيد المحددة، مؤكدة تضامن قطاع الطيران المدني المصري مع الأشقاء في لبنان حكومةً وشعباً إثر حادث الانفجار الأليم الذي وقع في بيروت.

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21:35ت م

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