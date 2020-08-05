السعودية اليوم / مالي تعلن عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد



باماكو 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 5 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية مالي، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس استقر عند 2543 حالةً، إلى جانب استقرار إجمالي الوفيات عند 124 حالةً.

// انتهى //

21:26ت م

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باماكو 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 5 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في جمهورية مالي، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس استقر عند 2543 حالةً، إلى جانب استقرار إجمالي الوفيات عند 124 حالةً.// انتهى //21:26ت م0164

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