السعودية اليوم / موريتانيا توقع اتفاقيتي تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم جهودها في مواجهة أضرار فيروس كورونا



نواكشوط 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واس

وقعت موريتانيا والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقيتي تمويل بقيمة 6.053 مليون يورو، موجهتين لدعم النظام الموريتاني التكيفي للحماية الاجتماعية، والخطة الموريتانية للتنمية الصحية المتعلقة بصحة الأم والطفل وبالصحة الإنجابية.

وأفاد وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي، الذي وقع على الاتفاقيتين مع مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية زليخة بوعبدالله، أن هذين التمويلين سيتم استخدامهما في دعم الجهود التي تبذلها موريتانيا لمواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كوفيد 19، من جهة، وفي الدعم المؤسسي للمنظومة الصحية، من جهة أخرى.

وكانت الحكومة الموريتانية قد وقعت، في 12 يونيو الماضي، على اتفاقية تقدم بموجبها الوكالة الفرنسية للتنمية دعمًا ماليًا لموريتانيا، بقيمة 5ر2 مليون يورو للمساهمة في تمويل الخطة الوطنية الموريتانية لمحاربة جائحة

// انتهى //

19:26ت م

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نواكشوط 15 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 05 أغسطس 2020 م واسوقعت موريتانيا والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقيتي تمويل بقيمة 6.053 مليون يورو، موجهتين لدعم النظام الموريتاني التكيفي للحماية الاجتماعية، والخطة الموريتانية للتنمية الصحية المتعلقة بصحة الأم والطفل وبالصحة الإنجابية.وأفاد وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي، الذي وقع على الاتفاقيتين مع مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية زليخة بوعبدالله، أن هذين التمويلين سيتم استخدامهما في دعم الجهود التي تبذلها موريتانيا لمواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كوفيد 19، من جهة، وفي الدعم المؤسسي للمنظومة الصحية، من جهة أخرى.وكانت الحكومة الموريتانية قد وقعت، في 12 يونيو الماضي، على اتفاقية تقدم بموجبها الوكالة الفرنسية للتنمية دعمًا ماليًا لموريتانيا، بقيمة 5ر2 مليون يورو للمساهمة في تمويل الخطة الوطنية الموريتانية لمحاربة جائحة كورونا // انتهى //19:26ت م0144

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