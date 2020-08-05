أمانة جدة تضبط 2160 سيارة نقل مخالفة

2020-08-05

متابعات الخليج 365 - واس

تمكّنت أمانة محافظة جدة ممثلة بالإدارة العامة للرقابة البيئية من ضبط واحتجاز حوالي 2160 ناقلة مخالفة وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن المخالفات تنوعت ما بين استغلال للساحات العامة والشوارع داخل الأحياء السكنية بالإضافة لـضخ المياه من قبل “الصهاريج”ورمي مخلفات في مواقع غير مصرّح لها.

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وبيّن أن قسم متابعة الناقلات بالإدارة العامة للرقابة البيئية ينفّذ جولات ميدانية مكثفة ويُطبّق النظام ويُكافح الظواهر السلبية في أحياء جدة ، لما تسببه من أضرار وازعاج في أثناء وقوفها أمام المساكن وبين الشوارع الفرعية في الأحياء.

وأضاف أن البلديات الفرعية والإدارات التابعة لوكالة البلديات الفرعية جهودها مستمرة بهدف القضاء على الظواهر السلبية بأحياء محافظة جدة ولا تهاون في ذلك.

ودعت أمانة محافظة جدة السكان للتعاون معها في القضاء على المخالفات البلدية ، وذلك بالإبلاغ عن أي مخالفة عن طريق الاتصال بمركز البلاغات الموحد ٩٤٠ أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

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