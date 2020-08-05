فرقة شباب المسرح تناقش تجارب المخرجين الشبان في الإخراج المسرحي

2020-08-05

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

يستعرض مجموعة من المسرحيين الشبان، عند الساعة الثامنة والنصف من مساء غدٍ الخميس 16 ذي الحجة، تجاربهم في الإخراج المسرحي، ضمن حلقة نقاش افتراضية تنظمها فرقة شباب المسرح التابعة لجمعية الثقافة والفنون وجمعية المسرحيين السعوديين، وذلك عبر برنامج (زوم).

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وتستضيف الحلقة التي يديرها المخرج المسرحي خالد الباز مجموعة من المخرجين المسرحيين السعوديين والعرب الشبان وهم، ياسر مدخلي وسالم باحميش وأحمد الصمان ونصار النصار وعبدالملك المزيعل، حيث سيتحدثون خلالها عن جملة من المحاور تتضمن اختيار النص، واختيار الممثلين، وصناعة العرض المسرحي، وخطة المخرج، والبرنامج التنفيذي للمسرحية وتجربة الفرق المسرحية الخاصة واستعراض تجربة المسرح الجامعي وطموحات المخرجين المسرحيين الشباب، ثم تفتح الفرصة للمداخلات والتعليقات من الحضور.

وتأتي حلقة النقاش هذه ضمن سلسلة من الحلقات التي تنظمها فرقة شباب المسرح وتستهدف تطوير العمل المسرحي في المملكة العربية السعودية، والعمل على وضع المسرح السعودي في مكانته التي يستحقها، وإشباع نهم وشغف محبي المسرح والعاملين فيه.

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