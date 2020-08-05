السعوديون والإماراتيون متفائلون بتعافي الاقتصاد من أزمة كورونا خلال 12 شهرا

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وبحسب التقرير كان الفيتناميون الأكثر تفاؤلا، يليهم الصينيون، ومن ثم الإماراتيون ويليهم السعوديون بالنسبة نفسها، في حين كان الذين استطلعت آراؤهم في المكسيك، هونج كونج، فرنسا، إسبانيا من بين الأكثر تشاؤما بشأن إمكانية تعافي اقتصادات بلدانهم من أثر الجائحة خلال الـ12 شهرا المقبلة.
آراء حول الاقتصاد خلال الـ12 شهرا المقبلة وإمكانية تعافيه من تأثير الجائحة:
- ركود اقتصادي
- سيبقى مستقرا
- لا أعلم
- سينمو الاقتصاد
فيتنام
- 24%
- 56%
- 5%
- 15%
الصين
- 30%
- 50%
- 8%
- 12%
الإمارات
- 33%
- 26%
- 14%
- 27%
السعودية
- 33%
- 22%
- 18%
- 27%
النرويج
- 41%
- 33%
- 14%
- 11%
الدنمارك
- 43%
- 28%
- 20%
- 9%
تايوان
- 44%
- 33%
- 8%
- 15%
أمريكا
- 47%
- 16%
- 17%
- 20%
إندونيسيا
- 48%
- 20%
- 16%
- 16%
ماليزيا
- 49%
- 27%
- 8%
- 16%
الهند
- 54%
- 21%
- 11%
- 14%
السويد
- 54%
- 22%
- 16%
- 8%
ألمانيا
- 57%
- 17%
- 14%
- 12%
كندا
- 59%
- 18%
- 13%
- 11%
تايلاند
المصدر: استطلاع لشركة YuoGov بين 22 و26 يونيو الماضي
كانت هذه تفاصيل خبر السعوديون والإماراتيون متفائلون
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.