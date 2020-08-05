شكرا لقرائتكم خبر السعوديون والإماراتيون متفائلون بتعافي الاقتصاد من أزمة كورونا خلال 12 شهرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السعوديون والإماراتيون من بين أكثر الشعوب تفاؤلا بشأن تعافي الاقتصاد في بلديهما خلال الـ12 شهرا المقبلة من تأثير جائحة كورونا، وذلك من بين 27 ألف شخص من 26 بلدا جرى استطلاع آرائهم على مدى 8 أسابيع ونشرت نتائجه أخيرا عبر دراسة أجرتها شركة youGovَ البريطانية للأبحاث والبيانات.

وبحسب التقرير كان الفيتناميون الأكثر تفاؤلا، يليهم الصينيون، ومن ثم الإماراتيون ويليهم السعوديون بالنسبة نفسها، في حين كان الذين استطلعت آراؤهم في المكسيك، هونج كونج، فرنسا، إسبانيا من بين الأكثر تشاؤما بشأن إمكانية تعافي اقتصادات بلدانهم من أثر الجائحة خلال الـ12 شهرا المقبلة.

آراء حول الاقتصاد خلال الـ12 شهرا المقبلة وإمكانية تعافيه من تأثير الجائحة:

ركود اقتصادي

سيبقى مستقرا

لا أعلم

سينمو الاقتصاد

فيتنام

24%

56%

5%

15%

الصين

30%

50%

8%

12%

الإمارات

33%

26%

14%

27%

السعودية

33%

22%

18%

27%

النرويج

41%

33%

14%

11%

الدنمارك

43%

28%

20%

9%

تايوان

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44%

33%

8%

15%

أمريكا

47%

16%

17%

20%

إندونيسيا

48%

20%

16%

16%

ماليزيا

49%

27%

8%

16%

الهند

54%

21%

11%

14%

السويد

54%

22%

16%

8%

ألمانيا

57%

17%

14%

12%

كندا

59%

18%

13%

11%

تايلاند

المصدر: استطلاع لشركة YuoGov بين 22 و26 يونيو الماضي