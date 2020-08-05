دول العشرين تشجع الاستخدام الحكيم للمضادات الحيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتطوير أجندة دولية مشتركة حول قضايا مثل تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، والحد من سوء التغذية، وإدارة الأزمات الصحية، وتوسيع نطاق مكافحة الأوبئة، أنشئت مجموعة العمل الصحية تحت الرئاسة الألمانية في 2017، وفي 2018 واصلت الرئاسة الأرجنتينية العمل الحالي بشأن مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) وتعزيز النظام الصحي.

مقاومة مضادات الميكروبات

تواجه البلدان تهديدات عالية ومتنامية بسرعة على الصحة والاستقرار الاقتصادي العالمي فيما يتعلق بمكافحة الآفات، فإن قادة مجموعة العشرين في هانغتشو التزموا باستكشاف طرق لمنع وتخفيف مضادات الميكروبات من خلال مواجهة التحديات في الوصول المنصف وبأسعار معقولة إلى الأدوية المضادة للميكروبات، وتشجيع الاستخدام الحكيم للمضادات الحيوية وفتح البحوث والتطوير في مضادات الميكروبات الجديدة والقائمة.

ثلاثية علاج مقاومة مضادات الميكروبات (AMR)

تتطلب معالجة التهديد المتزايد لـAMR مقاربة متعددة القطاعات، في نهج ثلاثي الأطراف، تدرك منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية أن التصدي للمخاطر الصحية على واجهة النظم الإيكولوجية البشرية - النباتية - الحيوانية يتطلب شراكات قوية بين الكيانات التي قد يكون لها وجهات نظر مختلفة ومستويات مختلفة من الموارد، والهدف هو ضمان استمرار فعالية مضادات الميكروبات في علاج الأمراض التي تصيب البشر والحيوانات؛ لتعزيز الاستخدام الحكيم والمسؤول للعوامل المضادة للميكروبات ؛ ولضمان الوصول العالمي إلى الأدوية ذات النوعية الجيدة تطلب معالجة AMR خطة تعاونية ومنسقة طموحة، بما في ذلك الجهات الفاعلة الاقتصادية والعلمية والسياسية التي تعمل عبر مجموعة متنوعة من السياقات الوطنية.

وهناك اتفاق واسع على أن أي استجابة شاملة لمعالجة AMR ينبغي أن تستند إلى الركائز الثلاث الرئيسية التالية:

تعزيز الحفظ الاستثمار في الابتكار ضمان الوصول المسؤول.

أولويات إجراءات مكافحة فعالة AMR

1- المنع، وتشمل:

مراقبة

الاتصالات

اللقاحات

2 الاستخدام المناسب، وتشمل:

الإدارة

السداد

الإرشادات السريرية

3 الحفظ والابتكار، وتشمل:

الحفاظ على المضادات الحيوية الموجودة

اكتشاف فئات جديدة من تشخيص مضادات الميكروبات والعلاجات البديلة

الاستراتيجية الخماسية

في مايو 2015، أقرت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية خطة عمل عالمية لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات، بما في ذلك مقاومة المضادات الحيوية، وهو اتجاه مقاومة الأدوية الأكثر إلحاحًا، وتحتوي خطة عمل AMR العالمية على خمسة أهداف استراتيجية رئيسية:

تحسين الوعي وفهم مقاومة مضادات الميكروبات تعزيز المعرفة من خلال المراقبة والبحث الحد من حالات الإصابة تحسين استخدام مضادات الميكروبات تطوير الحالة الاقتصادية للاستثمار المستدام الذي يراعي احتياجات جميع البلدان، وزيادة الاستثمار في الأدوية الجديدة وأدوات التشخيص واللقاحات والتدخلات الأخرى.

إطار عالمي للتنمية والإشراف

في 2016، اعتمد إعلان سياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن AMR، شددت فيه الدول الأعضاء على أن مخطط معالجة AMR هو خطة العمل العالمية التي طورتها منظمة الصحة العالمية في 2015 بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة، ودعت البلدان إلى استخدام أفضل للأدوات الحالية للوقاية من العدوى في البشر والحيوانات وأبرزت حالات فشل السوق.

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وكجزء من تطوير الإطار، شاركت منظمة الصحة العالمية في مراجعة شاملة لأدوية المضادات الحيوية المدرجة في منظمة الصحة العالمية الأساسية قائمة الأدوية تصنيفها في ثلاث مجموعات:

الوصول - المضادات الحيوية الأولى والثانية للعلاج التجريبي لمعظم المتلازمات المعدية الشائعة

المراقبة - المضادات الحيوية ذات المقاومة العالية التي يجب أن يقتصر استخدامها كعلاج من الخيار الأول والثاني على عدد صغير من المتلازمات أو مجموعات المرضى

الحفظ - تستخدم المضادات الحيوية بشكل أساسي كخيارات علاج «الملاذ الأخير»

استخدام مضادات الميكروبات والاستهلاك

تنشئ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي منصة واسعة النطاق بشأن سياسات AMR لدعم أعضائها والبلدان الأعضاء في مجموعة العشرين من خلال:

وضع أهداف طوعية وقياس الأداء من أجل الحد من معدل AMR في قطاع الإنسان والثروة الحيوانية.

تطوير الممارسات الجيدة وخطط العمل الوطنية

إنشاء منتدى متعدد القطاعات حيث يمكن للحكومات مناقشة وتطوير وتنسيق استراتيجيات جديدة لاستخدام مضادات الميكروبات الحكيمة في صحة الإنسان والحيوان والنبات.

مناقشة مناهج بديلة لعلاج واحتواء أمراض الماشية، بناءً على تجربة تلك البلدان التي اتخذت خطوات للحد من استخدام المضادات الحيوية.

دور مجموعة العشرين والإجراءات المحتملة

يمكن لدول مجموعة العشرين:

تأكيد الالتزام بمعالجة AMR، بناء على مبادئ نهج «الصحة الواحدة» وبالتوافق مع خطة العمل العالمية بشأن AMR. الالتزام بوضع وتعزيز نظم المراقبة الوطنية لرصد مقاومة مضادات الميكروبات واستهلاك المضادات الحيوية مطالبة منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بوضع أهداف وغايات لتشجيع الاستخدام المناسب لمضادات الميكروبات في صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة النبات لمنع العدوى الالتزام بوضع سياسات مبتكرة لتعزيز استيعاب أعلى للتشخيصات في القطاع البشري.

مبادرات مجموعة العشرين

زيادة التمويل للبحوث قبل السريرية

هناك عدد من المبادرات التي تمول البحوث الأساسية من خلال إنشاء أموال للمضادات الحيوية، الهدف من كل منها هو زيادة النشاط بشكل كبير في الأبحاث الأساسية والتطوير قبل السريري من خلال التمويل المؤسسي والمؤسسي للمؤسسات الأكاديمية والشركات الصغيرة والمتوسطة وشراكات تطوير العقاقير غير الهادفة للربح، هناك احتمالان رئيسيان لعمل مجموعة العشرين:

توفير تمويل إضافي تشجيع التعاون الوثيق بين مختلف الممولين للوصول إلى تنسيق أفضل للمبادرات المختلفة.

يمكن أن يدعم المزيد من تمويل مجموعة العشرين مشاريع البحث الخاصة بالمؤسسات الأكاديمية والشركات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على أكبر التحديات في مجال البحوث المضادة للبكتيريا، يمكن أن تكون هذه التحديات:

تعزيز فهم البكتيريا سالبة الجرام المقاومة للأدوية المتعددة وتحديد المركبات الجديدة النشطة ضدها

تشجيع تطوير أدوات التشخيص في نقطة الرعاية

يمكن أن يدعم التمويل أبحاث «السماء الزرقاء» (أي استكشاف مجالات البحث الجديدة والمبتكرة) التي لديها إمكانية فتح طرق جديدة تماما للأبحاث المضادة للبكتيريا.

من شأن منصة التعاون العالمية لمجموعة العشرين أن تسمح بالاستغلال الأمثل لأي تمويل جديد لمجموعة العشرين، وأهداف هذه المنصة هي:

مراقبة تنفيذ خطط التمويل المختلفة من أجل منع ازدواجية الجهود

أن تصبح مركزًا معرفيًا للبحث والتطوير في المضادات الحيوية عن طريق تسهيل الاتصالات بين الباحثين، وتحسين الوصول إلى المعلومات العلمية وإسداء المشورة لمطوري الأدوية

دعم التعاون في مناهج البحث والمشاريع ذات الاهتمام المشترك لصحة الإنسان والحيوان

رفع مستوى أبحاث المضادات الحيوية والعمل كمكان لتعزيز الأفكار المبتكرة، والنظر في الأساليب غير التقليدية، وإشراك اللاعبين من جميع القطاعات.

دعم التطور السريري لمضادات الميكروبات الجديدة

بسبب محدودية العائد على الاستثمار، تواجه الشركات تحديات في العثور على رأس المال للاستثمار في البحوث الأساسية ونقل المركبات الواعدة إلى المرحلة السريرية، فزيادة تمويل مجموعة العشرين للتجارب السريرية يمكن أن يستهدف مطوري المشاريع في مجال الأمراض المعدية التي أكملت بنجاح مرحلة ما قبل السريرية والتي تتطلب الآن التحقق من صحة من خلال التجارب السريرية.

قدرت دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) للحكومة الألمانية أن هناك حاجة إلى 200 مليون دولار أمريكي سنويا لتمويل ما يصل إلى 75% لإطلاق إضافي واحد كل عام

بدلا من استخدام المنح، يمكن أن تفكر مجموعة العشرين في توفير التمويل من خلال قروض قابلة للإغفال يتم سدادها فقط إذا وصل المنتج إلى السوق. هذا يقلل من خطر المبتكرين من القطاع الخاص، مع ضمان عدم دفع القطاع العام أكثر مما هو ضروري لتعزيز المزيد من التطوير السريري.

لقد أثبت هذا النموذج جاذبيته في تمويل المشروعات البحثية المتوسطة والكبيرة الحجم في السنوات الماضية، ويستخدم على نطاق واسع في مقترحات الاستثمار المحفوفة بالمخاطر التجارية ذات القيمة المحتملة العالية. على سبيل المثال، يخطط مركز AMR في المملكة المتحدة لاستخدام آلية مماثلة (تقاسم الإيرادات) لدعم التجارب السريرية.