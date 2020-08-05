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أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع من سكان وزوار المنطقة، الالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.
يأتي ذلك نظرًا لما تشهده منطقة مكة المكرمة من تغيرات مناخية تؤدي إلى هطول الأمطار وجريان السيول.
"مدني مكة": التزِموا بتعليمات السلامة ولا تُغامروا بدخول مجاري الأودية والسيولفهد العتيبي الخليج 365 2020-08-05
أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع من سكان وزوار المنطقة، الالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.
يأتي ذلك نظرًا لما تشهده منطقة مكة المكرمة من تغيرات مناخية تؤدي إلى هطول الأمطار وجريان السيول.
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
09:41 PM
لما تشهدهُ المنطقة من تغيرات مناخية وهطول الأمطار
أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع من سكان وزوار المنطقة، الالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.
يأتي ذلك نظرًا لما تشهده منطقة مكة المكرمة من تغيرات مناخية تؤدي إلى هطول الأمطار وجريان السيول.
، "مدني مكة": التزِموا بتعليمات السلامة ولا تُغامروا بدخول مجاري الأودية والسيول ،
المصدر : الخليج 365
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