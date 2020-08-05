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أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أنه في حال كان هناك شك في أداء العداد فإنه يمكن التقدم إلى مقدِّم الخدمة بطلب فحص عداد، ثم سيقوم مقدم الخدمة بتنفيذ الطلب، وفحص العداد.
وقالت هيئة تنظيم الكهرباء عبر حسابها على "تويتر": "في حال وجود عُطل في العداد سيكون الفحص مجانًا".
"تنظيم الكهرباء": في حال وجود عُطل في العداد سيكون الفحص مجانًاذياب الشمري الخليج 365 2020-08-05
أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أنه في حال كان هناك شك في أداء العداد فإنه يمكن التقدم إلى مقدِّم الخدمة بطلب فحص عداد، ثم سيقوم مقدم الخدمة بتنفيذ الطلب، وفحص العداد.
وقالت هيئة تنظيم الكهرباء عبر حسابها على "تويتر": "في حال وجود عُطل في العداد سيكون الفحص مجانًا".
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
09:20 PM
دعت مَن يشك في أدائه للتقدم بطلب إجراء الفحص
أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أنه في حال كان هناك شك في أداء العداد فإنه يمكن التقدم إلى مقدِّم الخدمة بطلب فحص عداد، ثم سيقوم مقدم الخدمة بتنفيذ الطلب، وفحص العداد.
وقالت هيئة تنظيم الكهرباء عبر حسابها على "تويتر": "في حال وجود عُطل في العداد سيكون الفحص مجانًا".
، "تنظيم الكهرباء": في حال وجود عُطل في العداد سيكون الفحص مجانًا ،
المصدر : الخليج 365
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