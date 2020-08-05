محمد بن مسعود - الدمام - دعت مَن يشك في أدائه للتقدم بطلب إجراء الفحص أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء ‏أنه في حال كان هناك شك في أداء العداد فإنه يمكن التقدم إلى مقدِّم الخدمة بطلب فحص عداد، ثم سيقوم مقدم الخدمة بتنفيذ الطلب، وفحص العداد. وقالت هيئة تنظيم الكهرباء عبر حسابها على "تويتر": "في حال وجود عُطل في العداد سيكون الفحص مجانًا".

"تنظيم الكهرباء": في حال وجود عُطل في العداد سيكون الفحص مجانًا ذياب الشمري الخليج 365 2020-08-05 أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء ‏أنه في حال كان هناك شك في أداء العداد فإنه يمكن التقدم إلى مقدِّم الخدمة بطلب فحص عداد، ثم سيقوم مقدم الخدمة بتنفيذ الطلب، وفحص العداد. وقالت هيئة تنظيم الكهرباء عبر حسابها على "تويتر": "في حال وجود عُطل في العداد سيكون الفحص مجانًا". Advertisements 05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 09:20 PM دعت مَن يشك في أدائه للتقدم بطلب إجراء الفحص دعت مَن يشك في أدائه للتقدم بطلب إجراء الفحص أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء ‏أنه في حال كان هناك شك في أداء العداد فإنه يمكن التقدم إلى مقدِّم الخدمة بطلب فحص عداد، ثم سيقوم مقدم الخدمة بتنفيذ الطلب، وفحص العداد. وقالت هيئة تنظيم الكهرباء عبر حسابها على "تويتر": "في حال وجود عُطل في العداد سيكون الفحص مجانًا".

، "تنظيم الكهرباء": في حال وجود عُطل في العداد سيكون الفحص مجانًا ،

المصدر : الخليج 365

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