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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية مقاتلة من طراز سوخوي-27 انطلقت لاعتراض طائرتَي استطلاع أمريكيتَين، اقتربتا من الحدود الروسية فوق البحر الأسود اليوم الأربعاء.
وبيّنت الوزارة أن طائرة سوخوي-27 اعترضت الطائرتَين، وهما من طراز (آر.سي-134) و(بي.8 إيه)، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة تاس للأنباء.
وأضافت بأن الطائرتَين ابتعدتا بعد ذلك عن الحدود.
ووقعت حوادث مماثلة على مدى الأسابيع القليلة الماضية.
مقاتلة روسية تعترض طائرتَيْن أمريكيتَيْن بعد اقترابهما من الحدودصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-05
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية مقاتلة من طراز سوخوي-27 انطلقت لاعتراض طائرتَي استطلاع أمريكيتَين، اقتربتا من الحدود الروسية فوق البحر الأسود اليوم الأربعاء.
وبيّنت الوزارة أن طائرة سوخوي-27 اعترضت الطائرتَين، وهما من طراز (آر.سي-134) و(بي.8 إيه)، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة تاس للأنباء.
وأضافت بأن الطائرتَين ابتعدتا بعد ذلك عن الحدود.
ووقعت حوادث مماثلة على مدى الأسابيع القليلة الماضية.
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
09:45 PM
الحادثة تكرَّرت خلال الأسابيع الماضية
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية مقاتلة من طراز سوخوي-27 انطلقت لاعتراض طائرتَي استطلاع أمريكيتَين، اقتربتا من الحدود الروسية فوق البحر الأسود اليوم الأربعاء.
وبيّنت الوزارة أن طائرة سوخوي-27 اعترضت الطائرتَين، وهما من طراز (آر.سي-134) و(بي.8 إيه)، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة تاس للأنباء.
وأضافت بأن الطائرتَين ابتعدتا بعد ذلك عن الحدود.
ووقعت حوادث مماثلة على مدى الأسابيع القليلة الماضية.
، مقاتلة روسية تعترض طائرتَيْن أمريكيتَيْن بعد اقترابهما من الحدود ،
المصدر : الخليج 365
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