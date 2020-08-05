شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس»: المملكة لا تألو جهدًا لدعم الدول في نكباتها والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن للمملكة على مدى تاريخها مواقف داعمة في أزمات ونكبات الشعوب والدول العربية والإسلامية.

وبين أن المملكة لا تألو جهدًا في دعم الدول والشعوب العربية والإسلامية بل والعالمية في نكباتهم وأزماتهم وكوارثهم الإنسانية؛ الناجمة عن الحروب أو الكوارث الطبيعية.

وأكد الرئيس العام أن المملكة حكومةً وشعبًا يقفون داعمين لكل أشقائهم وإخوانهم المنكوبين في مختلف دول العالم، وأن هذا هو ديدنهم منذ تأسيس بلادنا -حفظها الله- على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله.