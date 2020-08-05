مقتل 5 عسكريين صوماليين بينهم قائد ميداني في هجوم لحركة الشباب على قاعدة جنوبي البلاد المزيد

قتل 5 عسكريين بينهم قائد ميداني وأصيب آخرون، الأربعاء، في هجوم شنه إرهابيو حركة الشباب على قاعدة "دي نو ناي" العسكرية في محافظة باي جنوبي الصومال.



وقال مصدر أمني، لـ"الخليج 365"، إن "مسلحي الشباب شنوا هجوما مباغتا من عدة جهات على المركز العسكري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الجانبين".

وبحسب المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن "الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم الضابط محمد إسحاق قائد الفرقة 60 بالجيش الصومالي".

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من جهتها، أعلنت حركة الشباب الصومالية عن فرض سيطرتها على المركز العسكري بعد مواجهات استغرقت ساعات، وذلك في بيان لها، نشر على موقع "صومالي ميمو" المحسوب عليها.

وبحسب مصادر صحفية فإن "القوات الحكومية استعادت المركز بعد وصولها تعزيزات عسكرية من مدينة بيدوة الواقعة على بعد كيلومتر من المركز العسكري الذي تعرض للهجوم".

يذكر أن حركة الشباب الإرهابية لجأت حرب عصابات في الآونة الأخيرة بعد خسارتها في الأقاليم الرئيسية أمام القوات الحكومية بدعم من القوات الأفريقية "أميصوم".