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محافظ محايل ينقل تعازي أمير عسير لذوي الشبان ضحايا سيل وادي مرة
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
نقل محافظ محايل المكلف، علي بن إبراهيم الفلقي، اليوم، تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير- يحفظه الله- إلى أسرة الشبان الثلاثة الذين جرفهم سيل وادي مرة، داعيًا الله عز وجل لهم بالرحمة والمغفرة.
ثم انتقل محافظ محايل يرافقه الشيخ عبدالله العذري شيخ قبيلة آل مرضي إلى موقع جرف السيل الشبان الثلاثة والتقى عددًا من المواطنين واعدًا بحلول عاجلة ثم تفقد سد وادي مرة.
يذكر أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم غرقًا بوادي مرة بآل مشول الواقع شمال محافظة محايل عسير، حيث تم انتشال جثامينهم وإيداعها بثلاجة الموتى بمستشفى محايل العام حتى اكتمال الإجراءات اللازمة.
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