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الهلال الأحمر يعلن استعادة سيارة الإسعاف المسروقة بمكة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي تفاصيل مقطع أظهر شخصًا يسرق سيارة إسعاف في منطقة مكة.
وقالت الهيئة، في بيان لها: إنه إشارة إلى المقطع المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه شخص يقوم بسرقة سيارة الإسعاف في أحد المستشفيات في منطقة مكة المكرمة وأثناء تسليم الطاقم الطبي الحالة الإسعافية المرافقة لهم للمستشفى تمكن هذا الشخص من الصعود للمركبة وقيادتها، وسط محاولة رجال أمن المستشفى إيقافه، وبعد خروجه من البوابة وضع المركبة بإحدى المحطات المجاورة للمستشفى.
وأضافت هيئة الهلال الأحمر أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية والمختصة بذلك، وتم استعادة المركبة.
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