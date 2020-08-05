أرامكو تنضم إلى جهود حماية البيئة مع عمالقة النفط الآخرين

2020-08-05

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قدمت شركات النفط العالمية الرائدة، بما في ذلك أرامكو السعودية وإكسون موبيل وبي بي ومؤسسة البترول الوطنية الصينية، اتفاقية مشتركة من شأنها أن تؤدي إلى تخفيضات كبيرة في انبعاثات الغازات الدفيئة؛ وذلك كجزء من جهود الشركات لحماية المناخ والبيئة.

وبحسب صحيفة The Arab Weekly البريطانية فإن جميع شركات النفط المشاركة، أعضاء في مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ (OGCI)، وهي تحالف يضم 12 عضوًا من شركات الطاقة في جميع أنحاء العالم مسؤولين عن 30% من إنتاج النفط العالمي.

وتأسست هذه المبادرة في عام 2014؛ بهدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع النفط والغاز، وهدفها الأول خفض مستويات انبعاثات الميثان بمقدار الثلث بحلول عام 2025، والثاني خفض متوسط ​كثافة الكربون من عمليات النفط والغاز الأولية إلى كغم في نفس العام.

نتائج شركة أرامكو:

وبحسب البيانات المتاحة، ففي عام 2019، التزمت أرامكو بالفعل بتحقيق تخفيضها المقصود إلى حد أكبر مما كان متوقعًا، مع كثافة الكربون بلغت 10.1 كغم للبرميل.

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ولا يتمثل الشاغل الرئيسي لشركة أرامكو في التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، ولكن تقليل البصمة الكربونية للقطاع، من خلال طرق تتضمن احتجاز الكربون وتخزينه وإعادة استخدامه.

قال بوب دودلي، رئيس مجلس إدارة OGBI الحالي: إنه إجراء مهم، وخطوة تقترب من الهدف، وسنستمر في التقدم، مشيرًا إلى أنه تم توسيع أهداف المجموعة لتشمل قطاعات أخرى.

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