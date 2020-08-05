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التسوية الودية بالرياض تسترد 5 ملايين ريال أجور متأخرة خلال شهرين
عبر استقبال أكثر من 3 آلاف دعوى عمالية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، من استقبال أكثر من 3 آلاف دعوى عمالية خلال الشهرين الأخيرين، واسترداد حقوق وأجور متأخرة بأكثر من خمسة ملايين ريال.
جلسات صلح افتراضية:
أوضح ذلك فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض الذي أشار إلى أنه تم عقد جلسات الصلح الافتراضية عن طريق الاتصال المرئي عبر نظام (webex meet) بشكل مباشر وبحضور أطراف النزاع، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز خطة التطوير والإسراع في التحول الرقمي والحفاظ على سلامة أصحاب العمل والعاملين من جهة ومنع التكدس داخل الإدارات من جهة أخرى، لافتًا إلى أن رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه يكون إلكترونيًّا عبر نظام “ودي” وتحديد جلسات الدعوى العمالية يكون آليًّا دون أي تدخل بشري.
التسوية الودية المرحلة الأولى:
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