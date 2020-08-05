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شكرا لقرائتكم استمرار الأمطار الرعدية غدًا والحرارة 45 في الأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استمرار الأمطار الرعدية غدًا والحرارة 45 في الأحساء
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، غدًا، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، كما تشمل السواحل من تلك المناطق.
حالة الرياح والأمطار
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة.
درجات الحرارة المتوقعة
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